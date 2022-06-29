Причиной пожара на Каширском шоссе в Москве мог стать поджог. Об этом заявил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Предварительно, пожар возник из-за поджога», — сказал он.

Москвичи сообщили о черном дыме в районе Каширского шоссе, 17 утром 29 июня. В интернете появилось видео с места происшествия. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит открытая мусорная площадка и два металлических ангара. Площадь пожара резко увеличилась до 2000 квадратных метров, его тушат с воздуха вертолетом Ка-32.