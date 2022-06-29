Площадка с мусором загорелась в Москве

Серьезный пожар произошел этим утром рядом с Каширским шоссе. Источник «360» в экстренных службах сначала сообщил о пожаре в ангаре с шинами. Однако позже выяснилось, что горит мусор.

По словам источника, площадь возгорания составляет 500 «квадратов». На место едут пожарные. В распоряжении «360» оказались фото, где виден масштаб происходящего.

Представитель столичного главка МЧС РФ подтвердил «360» информацию о пожаре.

«Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3, — рядом с этим адресом происходит загорание мусора», — сказал он.

Информации о пострадавших не поступало. Пользователи Сети публикуют видео с места происшествия.

Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.