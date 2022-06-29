Крупный пожар в районе Каширского шоссе в Москве попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в Москве по адресу Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3. По данным МЧС России, загорелись мусор на открытой площадке и два металлических ангара. Общая площадь пожара превысила 1000 квадратных метров. Источник «360» сообщил, что она достигла двух тысяч «квадратов».

Источник фото: телеканал «360»

«Информация о пострадавших не поступала. Угрозы жилым домам нет. Для ликвидации пожара привлечен вертолет Ка-32», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются.