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    29 июня 2022, 11:58

    Пожар на Каширском шоссе начали тушить с вертолетов

    МЧС: пожар на Каширском шоссе разросся до 2000 «квадратов»

    Наза Салех Захи

    Площадь пожара на Каширском шоссе резко выросла до 2000 квадратов. Об этом сообщили в столичном главке МЧС. Огонь стали тушить с помощью вертолетов.

    На кадрах показано, как вертолет Ка-32 подлетает к месту возгорания, которое окутано клубами темного дыма.

    «Тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров. Площадь составляет 2000 квадратных метров. Сотрудники МЧС работают на ликвидацию пожара и защиту рядом стоящего производственного здания», — заявили в ведомстве.

    Там добавили, что лаборатория на месте ЧП проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

    Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 10:25. На место выехали пожарные, они увидели, что на открытой площадке загорелся мусор, а также два металлических ангара. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет «500» квадратов».

    По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, угрозы жилым домам нет.

    Источник РИА «Новости» заявил, что пожар мог произойти из-за поджога.