Пожар на Каширском шоссе начали тушить с вертолетов

Площадь пожара на Каширском шоссе резко выросла до 2000 квадратов. Об этом сообщили в столичном главке МЧС. Огонь стали тушить с помощью вертолетов.

На кадрах показано, как вертолет Ка-32 подлетает к месту возгорания, которое окутано клубами темного дыма.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров. Площадь составляет 2000 квадратных метров. Сотрудники МЧС работают на ликвидацию пожара и защиту рядом стоящего производственного здания», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что лаборатория на месте ЧП проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 10:25. На место выехали пожарные, они увидели, что на открытой площадке загорелся мусор, а также два металлических ангара. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет «500» квадратов».

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, угрозы жилым домам нет.

Источник РИА «Новости» заявил, что пожар мог произойти из-за поджога.