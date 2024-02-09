Происшествия 09 февраля 2024, 17:43 «Потрогавшую» грудь «Родины-матери» девушку арестовали СК: «потрогавшую» грудь «Родины-матери» девушку-блогера взяли под стражу Пресс-служба Следственного комитета

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Двадцатитрехлетнюю девушку-блогера, которая «трогала грудь» монумента «Родина-мать зовет!», взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Волгоградской области.

Центральный райсуд Волгограда удовлетворил ходатайство следствия. Жительница Самары останется в изоляторе до 9 марта.

Летом 2023 года блогер, находясь на Мамаевом кургане у подножья памятника, сняла видео в таком ракурсе, что казалось, будто она трогает грудь монумента. Ролик появился в соцсетях. Следователи сочли, что девушка совершила «безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа». Она попала под уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на пять лет.

После возбуждения дела блогер решила уехать из России, ее объявили в розыск. Накануне, 8 февраля, она приехала в Москву, и в аэропорту ее уже ждали полицейские. Девушке предъявили обвинение.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода арестовали за отказ снять серьги с семицветной радугой. Притом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что этот символ в России не запрещали.