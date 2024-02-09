Москва 09 февраля 2024, 12:25 Блогера из Самары, «пощекотавшую» скульптуру «Родина-мать», задержали в Москве «Пощекотавшую» «Родину-мать» блогера из Самары обвинили в реабилитации нацизма Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / Global Look Press

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В одном из московских аэропортов задержали объявленную в розыск 23-летнюю жительницу Самары. Она проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СУСК России по Волгоградской области.

По данным ведомства, 20 июля 2023 года девушка на Мамаевом кургане у подножья монумента «Родина-мать зовет!» сняла ролик при таком ракурсе, что получилось будто она «трогает» грудь скульптуры. Затем это видео девушка опубликовала в своих соцсетях.

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В региональном СКР отметили, что подозреваемая «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны».

После возбуждения уголовного дела жительница Самары сбежала из Волгоградской области, а после покинула страну.

Вчера подозреваемую по прилете в Россию задержала полиция. Девушку привезли в Волгоград к следователям, ей предъявили обвинение. В ближайшее время самарчанке выберут меру пресечения.

Ранее москвича задержали в ТЦ за кофту с рунами. Полицейские сочли эмблему за символ СС, связанный с Аненербе и охранными отрядами национал-социалистов.