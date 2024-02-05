Происшествия 05 февраля 2024, 13:16 Песков высказался об аресте девушки с радужными сережками Песков заявил, что не знает о запрещающих радугу в России законах РИА «Новости»

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В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки Анастасии Ершовой на пять суток за радужные сережки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему вообще ничего не известно о законах про радугу, сообщило РИА «Новости».

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», — сказал он.

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Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в семь цветов радуги. Украшение признали символикой запрещенного в России движения ЛГБТ*.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» предположила, что суд в данном случае мог совершить ошибку. Серьги девушки выполнены в форме лягушек и очевидно состоят из семи цветов — голубой находится ровно посередине. А международный символ движения — шестицветная палитра, в ней нет голубого.

*«Международное движение ЛГБТ» — запрещенная в России экстремистская организация.