Общество 02 февраля 2024, 00:10 Запрет на радугу. Как разноцветные сережки привели россиянку за решетку Омбудсмен Волынец: арестованной за сережки девушке стоит обжаловать приговор Freepik

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В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережки в цветах радуги. Правоохранительные органы усмотрели в аксессуарах пропаганду ЛГБТ*. При этом сережки были семицветными, хотя символ запрещенной организации включает шесть цветов. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» предположила, что суд в данном случае мог совершить ошибку. Она предложила обвиняемой девушке оспорить это решение.

За решетку за сережки

История радужных сережек началась с конфликта в кафе. По данным Telegram-канала правозащитного проекта «Эгида», 29 января к 24-летней Марии (имя изменено) подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». Разговор они снимали на видео, которое впоследствии распространили в местных пабликах.

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Этим история не закончилась. Марию вызвали на допрос в полицию. Сотрудники Центра противодействия экстремизму составили на нее протокол, а суд арестовал девушку на пять суток. В суде адвокаты настаивали, что обвиняемая не только не пропагандировала ЛГБТ*, но даже и не знала о символике этой организации.

«Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья <…> находилась в совещательной комнате более двух часов», — написали адвокаты обвиняемой девушки.

Считаем цвета

Символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается. В нем не семь, а шесть цветов — за исключением голубого.

В Сети выложили фотографию сережек Марии. Они выполнены в форме лягушек и очевидно состоят из семи цветов — голубой находится ровно посередине.

«Вообще символом ЛГБТ-движения* является шестицветная радуга. <…> Мне, например, непонятно, почему семицветную радугу признали запрещенной», — выразила удивление уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

Омбудсмен предложила Анастасии оспорить решение суда.

Любое решение можно оспорить законным способом. <…> Возможно, оно было принято без учета такого важного момента, как семь цветов, а не шесть. Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан.

Адвокаты также планируют подать апелляцию.

Строгость законов

Волынец напомнила, что Министерство юстиции России признало ЛГБТ* экстремистской организацией. А шестицветная радуга — международный символ движения. Так что, при выборе одежды и аксессуаров, надо быть внимательнее к цветовым решениям. В том числе, если речь идет об одежде детей, так как отвечать за них придется родителям, а незнание законов от ответственности не освобождает.

«Я думаю, в некоторых случаях, когда речь идет, например, о детях, достаточно ограничиваться беседой. Потому что законодательство предусматривает верхнюю и нижнюю границу наказания. И необязательно каждый раз по верхней границе это наказание применять», — заключила Волынец.

*«Международное движение ЛГБТ» — запрещенная в России экстремистская организация.