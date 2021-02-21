Пятеро пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в стабильно тяжелом состоянии. Четырех человек перевели в палату, одного оставили в реанимации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр Минздрава по Красноярскому краю.

«Пять человек находятся в стабильно тяжелом состоянии. Четверо из них переведены в отделение, еще один находится в реанимации. Всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением», — рассказали в ведомстве.

Утром 20 февраля в цеху Норильской обогатительной фабрики «Медвежий ручей» обрушилась галерея на площади около тысячи квадратных метров. Два человека смогли выбраться из-под завалов самостоятельно, шестерых достали спасатели. Один из них позже умер от травм. Во время поисково-спасательной операции нашли еще двух погибших.

После ЧП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». В рамках расследования дела о гибели работников фабрики, следователи задержали четырех человек из числа руководства предприятия и компании-подрядчика.

22 февраля в Норильске объявили днем траура по погибшим.