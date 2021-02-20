Число погибших при обрушении на фабрике в Норильске достигло трех человек

Тела еще двух погибших извлекли из-под завалов после обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Обнаружены тела еще двоих рабочих», — рассказали агентству в ведомстве.

Ранее следователи говорили об одном погибшем.

Утром 20 февраля в цеху Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея на площади около тысячи «квадратов». Под завалами оказались люди. Два человека смогли выбраться самостоятельно. Шестерых из-под завалов достали спасатели. Один из них позже умер от травм. Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу.

После ЧП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». В распоряжении «360» оказался план-схема здания обогатительной фабрики «Медвежий ручей» с отметками о разрушениях.

После обрушения галереи «Норникель» начал проверку.