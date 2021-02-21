Следователи задержали четырех человек после обрушения на фабрике в Норильске

Четыре сотрудника из числа руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика были задержаны в рамках расследования дела о гибели троих рабочих. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО „Медвежий ручей“, а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста „Норильскникельремонт“, ответственный за допуск сотрудников к работам», — сказано в заявлении ведомства.

Следователи в ближайшее время подадут ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты. Эти дефекты могли привести к обрушению. Было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ, но в установленный срок они не были начаты. Задержка произошла из-за бездействия подозреваемых сотрудников компании, уточняется в заявлении пресс-службы ведомства.

Подрядная организация ООО «Норильскникельремонт» приступила к работам только 8 февраля. При этом, как добавили в СК, проводились ремонтные мероприятия без разрешительных документов и проектно-технической документации.

Утром 20 февраля в цеху Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея на площади около тысячи «квадратов». Под завалами оказались люди. Два человека смогли выбраться самостоятельно. Шестерых из-под завалов достали спасатели. После ЧП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». В распоряжении «360» оказался план-схема здания обогатительной фабрики «Медвежий ручей» с отметками о разрушениях.

После обрушения галереи «Норникель» начал проверку.