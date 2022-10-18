Последствия пожара в Ейске после падения самолета сняли на видео | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 02:11 Последствия пожара в Ейске после падения самолета сняли на видео

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Последствия ЧП в Ейске после падения самолета сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении «360».

На них видно, что дом больше не горит. Из-за пожара частично обрушились стены, а в окнах можно увидеть сгоревшие квартиры. От машин, которые были припаркованы рядом, почти ничего не осталось. Возле поврежденного дома можно увидеть части рухнувшего самолета.

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Ранее министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков рассказал, что пожар повредил 72 квартиры в двух подъездах многоэтажки. По его словам, состояние дома будет оценивать специальная комиссия. Если дом признают не подлежащим восстановлению, то его снесут.

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При этом губернатор Кубани пообещал, что в этом случае жильцам предоставят новые квартиры.

Самолет Су-34 упал во двор жилого дома во время выполнения учебно-тренировочного полета вечером 17 октября. По сведениям Минобороны, у него загорелся один из двигателей. Пилоты успели катапультироваться. В Ейске на месте крушения ввели режим ЧС.