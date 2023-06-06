Происшествия 06 июня 2023, 14:15 Полиция раскрыла состав изъятого в Ульяновской области смертельно опасного сидра МВД: в изъятом в Ульяновской области алкоголе нашли метанол и этилбутират Пресс-служба Следственного комитета

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Примеси метанола и этилбутирата в опасных для жизни пропорциях нашла экспертиза в изъятом алкоголе. Пресс-служба управления МВД России по Ульяновской области посоветовала не пить сидр до завершения проверки.

Масштабное расследование устроили после массового отравления жителей спиртным. За сутки правоохранители побывали в 444 торговых точках, из 34 магазинов изъяли 216 кегов сидра по 30 литров каждый и передали в экспертно-криминалистический центр. В месте производства напитка, которым могли отравиться больше 50 человек, взяли на анализ свыше 25 литров спиртного 27 наименований.

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«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — сообщили в полиции.

Специалисты проверили только часть образцов. УМВД России по Ульяновской области посоветовало отказаться от сидра до завершения оперативно-следственных мероприятий.

Минздрав региона объявил, что от отравления пострадали 51 человек, в том числе 16 погибли. Одной из жертв стала молодая мать из Димитровограда — крестная рассказала, что у нее остался годовалый ребенок. Случаи отравления алкоголем произошли в Удмуртии, Самарской и Нижегородской областях и Чувашии.