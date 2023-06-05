Эксклюзив 05 июня 2023, 21:55 «Муж на СВО, годовалый ребенок». Крестная рассказала о судьбе погибшей от сидра девушки в Ульяновской области Крестная погибшей от поддельного сидра девушки рассказала о ее недавнем замужестве РИА «Новости»

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Одна из жительниц Дмитровограда Ульяновской области умерла из-за суррогатного сидра. Крестная погибшей 24-летней девушки рассказала «360» о ее судьбе. По ее словам, Валерия Н. не так давно вышла замуж и родила ребенка.

«Муж у нее, по моему, в зоне СВО. Ребенку годик, недавно вышла замуж. У нее родственников больно нету — ни матери, ни отца. Бабушка воспитывала». — поделилась женщина.

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Девушка жила в Димитровограде около пяти лет, снимала квартиру, проживала вместе с 17-летней сестрой. Та тоже попробовала смертельный сидр. Но если младшую сестру увезли в реанимацию, то старшей уже ничем нельзя было помочь, ее тело обнаружили в квартире.

По словам крестной, у девушки никогда не было проблем с алкоголем. Она жила своей семьей и работой. Работала девушка кладовщиком. В Старой Малыкле, откуда она родом, у нее осталась бабушка.

«Я просто хорошо знала ее мать покойную. Бабушку хорошо знала. Я ее просто маленькой еще крестила. И потом, даже когда она замуж вышла, я нигде не не была, на свадьбе даже — просто в „Одноклассниках“ общались», — рассказала собеседница.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области число пострадавших от отправления поддельным сидром выросло до 40 человек. Погибли 16 местных жителей.

В то же время первые случаи отравления суррогатным алкоголем уже фиксируются в Нижегородской области.