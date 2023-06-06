Эксклюзив 06 июня 2023, 13:55 «Мистер Сидр». Как он убивает Писатель Беседин: государство должно взять под свой контроль продажу алкоголя Freepik

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В изъятом суррогатном «сидре» обнаружили примеси метанола и этилбутирата, опасные для жизни, сообщило ульяновское управление МВД. По последним данным, из-за продукции «Мистер сидр» погибли 28 человек: 18 — в Ульяновской области, семеро — в Самарской, двое — в Нижегородской, один — в Удмуртии. Десятки человек находятся в больницах. О том, как нужно бороться с такими разливными напитками сомнительного качества, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Так и хочется сказать: беда пришла, откуда не ждали. Но, на самом деле, ждали.

Потому что отношения с проблемным алкоголем — это история скорее вечная, нежели временная. Но, простите, сидр? Вы серьезно? Так, чтобы убить в одной только Ульяновской области (на данный момент) 18 человек. Это как, простите?

Признаюсь, я давно не пью алкоголь. Вообще не пью. Лет десять точно. Более того, брезгую даже безалкогольным пивом. А зачем это нужно вообще?

Но в те времена, когда я заправлялся напитками разной крепости, предпочтения мои были на стороне именно сидра. Симпатичная штука — если настоящая, конечно.

Потом я пришел к выводу, что в сидре мне больше всего нравится запах. Было это так. В киевском ботаническом саду на станции метро «Дружба народов» (сейчас наверняка переименована) каждый год бесхозными оказывались килограммы яблок. Они падали с деревьев на рыхлую землю и банально гнили.

А я надоумился их собирать, после чего делать напитки и варенье. Так вот, в квартире моей тогда пахло сидром. Яблочное чудо, не иначе.

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К чему я вспоминаю это? Ну, не к тому же, какие славные времена были. Хотя и поэтому тоже.

Но и вот к чему: сидр — действительно благородный напиток. Романтический. Но то, чем отравились несчастные, — это не сидр, а абсолютная дрянь и мерзость. Напоминает то, что получают в результате опытов на уроках химии. Смешать, но не взбалтывать.

В основе — контрафактный спирт, от которого умирают.

Пресс-служба Следственного комитета

Число пострадавших уже перевалило за полсотни. Бедные, несчастные, измученные люди. Причем не только в Ульяновской области, но и за ее пределами. В Самарской и Нижегородской, например.

Еще и название какое говорящее — «Мистер сидр». Пишут, что пойло именно этой марки убивает. Название, конечно, знаковое: сразу вспоминаешь «Мистер смерть».

Вообще, отравление спиртом — это откуда-то из прошлого, на первый взгляд. Когда эшелонами из некоторых регионов России в другие регионы шли ящики с водкой. Люди пили — и травились. Был еще такой спирт «Рояль» — один из символов убийственных 90-х.

Выходит, это не только прошлое — и сейчас травятся, как видим. К несчастью, эта алкогольная музыка, похоже, вечна. Вспомните массовое отравление боярышником в Иркутске.

РИА «Новости»

И вот, знаете, что меня в свое время больше всего напугало на выкладках в магазинах? Слабоалкогольные напитки, расфасованные в пластиковые бутылки (баклашки).

«Отвертки», «ром-колы», «джин-тоники» — что-то из этой серии. Жуткого вида пойло неестественно ярких цветов. Говорю же: химические опыты.

Когда-то на подъезде к Нижнему Тагилу я видел дым таких же цветов: сиреневый, кислотно-зеленый, едко-желтый, вампирски-красный — он валил из заводских труб. И тут похожая история, но только жидкость.

РИА «Новости»

Что заставляет людей пить подобное? Можно долго размышлять, конечно. Но так или иначе ребята ловят свой кайф. И, видимо, ловить будут.

А им подсунут вот такие «мистеры сидры». И продадут в наливайках и кабаках, растыканных по городам и весям. Знаете же, да, эти пятна позора? Покупаешь в любое время суток пойло. К чему, спрашивается, тогда закон о запрете продажи алкоголя по ночам?

Единственный выход здесь — государство волевым решением берет под свой контроль продажу алкоголя. Честно, всерьез. Не превращает процесс контроля в выжимку денег с производителя (есть, к примеру, отличные частные пивоварни), а именно контролирует и где надо — помогает. Но, так или иначе, все это должно быть просмотрено и услышано, чтобы не появлялись вот такие «мистеры смерти».

Ну и, конечно, культуру пития никто не отменял. Я далек от мифа, что россияне пьют много. Кто так считает, наверное, не был пятничным вечером в Лондоне или Бирмингеме.

Но то, что граждане заливают в себя «разливные напитки» сомнительного качества, — это факт. Купить их можно на каждом углу.

Так вот, хорошо, чтобы этих «углов» было намного меньше. Честно скажу, ничего от этого не потеряем. Только приобретем.