Полиция нашла причину взрыва газа в доме под Красноярском

Утечка стала возможной причиной взрыва газа в селе Новая Солянка Красноярского края, предположило краевое МВД. В результате этого происшествия пострадала женщина.

Полиция считает, что именно утечка газа повлекла за собой его взрыв, в результате которого женщина получила травмы, говорится на сайте МВД по региону. Отмечается, что в итоге из подъезда, где произошел взрыв, вывели 15 человек, а из всего здания эвакуировали 60 жителей. Состояние пострадавшей женщины нормальное, она в сознании.

Газ взорвался на втором этаже трехэтажного дома примерно в 11 часов утра по местному времени (около 07:00 по московскому). После случившегося возгорания не произошло, а несущие конструкции дома повреждены не были. Ущерб нанесен двум квартирам, передает «Газета.ru».

На месте продолжает работать полиция и сотрудники МЧС. Там 17 человек и шесть единиц техники.

Похожие случае произошли 18 июля в Кабардино-Балкарии и 19 июля в Барнауле. В результате этих ЧП пострадали люди, но никто не погиб. Только в Кабардино-Балкарии четыре ребенка были в тяжелом состоянии.