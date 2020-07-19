Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Барнауле

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире одного из жилых домов Барнаула. По предварительным данным, там был установлен газовый баллон. В результате трое человек пострадали.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевших, предположительно, трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, предположительно, разрушений [в конструкциях многоквартирного дома] нет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители уже начали проверку случившегося. В ведомстве уточнили, что они устанавливают все причины взрыва.

В региональном управлении МВД России ТАСС рассказали, что квартира, в которой произошел хлопок газа, не загорелась, помощь пожарных на месте происшествия не потребовалась. Никаких серьезных разрушений не произошло — в квартире только выбило окна. Сам дом не пострадал, жильцов эвакуировать не пришлось.

По данным местного издания Amic.ru, взрыв произошел по адресу улица Глушкова, 3, в квартире на втором этаже.