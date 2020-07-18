Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Кабардино-Балкарии

ЧП случилось в квартире на первом этаже на улице Свободы в Баксане.

Площадь пожара, который начался в квартире, достигла 200 квадратных метров. Спасатели потушили огонь в 07:10 по московскому времени. С пламенем боролись 16 человек и четыре единицы техники. Были эвакуированы 15 жильцов.

Никто не погиб. Пострадали четыре человека. Среди них двое взрослых в возрасте 57 и 60 лет, а также двое детей. Их доставили в больницу Нальчика, добавил телеканал РЕН ТВ.

Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Они лежат в Детской республиканской клинической больнице. Девятилетний мальчик получил 75% ожогов кожи, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У девочки, которой 4,5 года, больше 30% поверхности тела поражено ожогами. Минздрав КБР рассматривает возможность перевода детей в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

Жизни взрослых ничего не угрожает. Мать находится в Республиканской клинической больнице с ожогами, отец — в Центральной районной больнице Баксана.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. В жилом доме нет разрушений. В квартире, где произошел взрыв, сгорели внутренняя обшивка и отделка.