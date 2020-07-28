Газ взорвался в жилом доме красноярского села. Пострадала женщина

В одном из сел Красноярского края раздался взрыв газа. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС. Дом, пишут СМИ, оцепили. Пострадал один человек — пожилая женщина.

Вызов спасателям из села Новая Солянка Рыбинского района поступил утром 28 июля, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«Едем на место происшествия. 50 и 200 километров с разных мест. <…> Возгорания нет», — подчеркнули в ведомстве. В село отправили силы пожарно-спасательного гарнизона, районную оперативную группу и специалистов из Красноярска.

Газ взорвался в трехэтажном жилом доме — на втором этаже. Источник в экстренных службах рассказал РИА «Новости», что, по предварительным данным, пострадала пожилая женщина. После осмотра специалисты примут решение, нужно ли ее госпитализировать. Жильцов из здания эвакуировали, на месте работают полицейские.

К ликвидации последствий привлекли 17 человек и шесть единиц техники, в том числе 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники ведомства.

На прошлой неделе в Барнауле в жилом доме взорвался газовый баллон. Пострадали три человека.