Происшествия 03 мая 2023, 11:27 Полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа МВД: в Москве задержаны подозреваемые в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«В Москве полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Нападение на баскетболиста произошло вечером 1 мая у ресторана «Джун» на Большой Никитской. Спортсмена после драки доставили в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой. Из-за этого он не сыграет в нескольких ближайших матчах ЦСКА.

Официальный представитель Шведа Обрад Фимич сообщил, что спортсмену помогла выжить его натренированность. Агент также подчеркнул, что баскетболист очень миролюбивый человек, он хотел избежать конфликта. Сообщалось, что на спортсмена напали из-за проигранного матча.

Швед снова стал играть за московский клуб с августа 2021 года. До этого он выступал за «Химки» и «Динамо», а также за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».