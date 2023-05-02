Происшествия 02 мая 2023, 19:46 Баскетболиста ЦСКА Шведа избили из-за проигранного матча — СМИ Baza: баскетболиста Шведа избили из-за проигранного матча Фото: М. Сербин, cskabasket.com

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Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Telegram-канал Baza сообщил, что на спортсмена напали из-за проигранного матча: московский ЦСКА уступил клубу «Локомотив-Кубань» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

«По предварительным данным, на него напали люди, которые проиграли деньги на ставках», — написал канал.

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Очевидцы рассказали, что нападавших было около восьми человек. Они оскорбляли баскетболиста и ругались из-за того, что проиграли деньги на ставках.

«Возникла ссора, быстро перешедшая в драку — Шведа ударили, он упал, напавшие разбежались», — передал Telegram-канал Baza.

После спортсмену якобы звонил один из нападавших — хотел урегулировать конфликт. Однако уже заведено уголовное дело, в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

По предварительной информации, нападение произошло 1 мая в результате конфликта между Алексеем и компанией посетителей ресторана «Джун» на Большой Никитской. Избиение спортсмена попало на запись камеры видеонаблюдения.

К счастью, спортсмен остался жив. Официальный представитель спортсмена Обрад Фимич сообщил, что Шведу помогла его натренированность. Агент также подчеркнул, баскетболист очень миролюбивый и скромный человек, он хотел избежать конфликта.

Ранее «360» писал о другом случае: защитник новокузнецкого «Металлурга» Данил Мокрушев избил дизайнера из Челябинска Дмитрия Подорожко. Спортсмен набросился на него из-за того, что мужчина поздоровался с подругой хоккеиста.