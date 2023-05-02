Криминал 02 мая 2023, 15:10 Нападение на баскетболиста Шведа попало на видео Telegram-канала «112» опубликовал кадры нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа РИА «Новости»

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Нападение на защитника московского ЦСКА Алексея Шведа попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112». Ранее спортсмен обратился в полицию после того, как его избили несколько человек.

По предварительной информации, нападение произошло 1 мая в результате конфликта между Алексеем и компанией посетителей ресторана «Джун» на Большой Никитской.

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Случившееся засняла камера видеонаблюдения, которая находится недалеко от места нападения. На кадрах видно, как группа мужчин несколько раз ударила спортсмена, после чего нападавшие разбежались. При этом Алексей упал и ударился головой об асфальт.

Спортсмена госпитализировали. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Из-за этого Шведу придется отказаться от участия в нескольких ближайших матчах ЦСКА.

Спортсмен снова стал играть за московский клуб с августа 2021 года. До этого он выступал за «Химки» и «Динамо», а также за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».