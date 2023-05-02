Спорт 02 мая 2023, 18:19 Агент Шведа рассказал, что помогло баскетболисту остаться в живых после драки Агент Шведа Фимич: баскетболиста спасли от смерти бог и спортивная подготовка РИА «Новости»

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Благодаря милосердию Всевышнего и регулярным тренировкам защитник ЦСКА Алексей Швед остался жив. Об этом в интервью «Спорт-Экспресс» заявил официальный представитель спортсмена Обрад Фимич.

По его словам, Швед вместе с женой пошел в ресторан в центре Москвы после игры. Поужинав, они вышли на улицу, где их стала задирать группа молодых людей. Ребята находились не в адекватном состоянии, заверил Фимич. Баскетболист — миролюбивый и скромный человек, который хотел избежать конфликта. Но толпа парней накинулась на Шведа. Спортсмен упал и ударился головой об асфальт.

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«Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга! Благодаря одному милосердному Богу, он остался жив после такого происшествия», — высказался представитель Шведа.

Также, по мнению Фимича, спортсмену помогла его натренированность.

«А что бы было будь он простым нетренированным человеком?» — задался вопросом он.

Фимич назвал подобное поведение неприемлемым. Мотивы нападения пока неизвестны, уточнил он. Представитель баскетболиста добавил, что зачинщики драки должны понести наказание.

По имеющимся данным, конфликт произошел 1 мая у ресторана «Джун» на Большой Никитской. Момент драки попал на видео.