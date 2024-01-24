Важное 24 января 2024, 12:29 Упавший под Белгородом Ил-76 мог перевозить пленных бойцов ВСУ Журналист Шарий: в упавшем Ил-76 перевозили пленных бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Военный самолет Ил-76, который упал в Белгородской области, мог перевозить украинских пленных. Об этом заявил журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Друзья, я думаю, в самолете были пленные на обмен», — указал украинский блогер.

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Он добавил, что все украинские военнопленные, находившиеся на борту самолета, погибли. Журналист также предположил, что крушение самолета произошло из-за удара по нему.

«Самолет был сбит», — заключил он.

Минобороны проинформировало, что на борту упавшего Ил-76 находились 63 человека. В ведомстве также подтвердили, что воздушное судно перевозило пленных военных ВСУ в Белгородскую область для обмена.

По информации Telegram-канала «112», самолет рухнул в районе хутора Кривой. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Корочанском районе на месте ЧП работают спасатели и следственная группа. Глава региона изменил свой график и отправился к месту крушения самолета.