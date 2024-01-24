24 января 2024, 11:56
Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области — СМИ
«112»: военный самолет Ил-76 рухнул под Белгородом
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным СМИ, самолет мог упасть в районе хутора Кривого. Дополнительных данных о крушении нет.
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Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал о «происшествии в Корочанском районе», но не уточнил детали.
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС», — передал он.
Гладков добавил, что изменил рабочий график и выехал в район. Подробности он пообещал сообщить позже.
Ранее в Белгороде запустили оповещение о ракетной опасности. Жителей просили спуститься в укрытие или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тревогу отменили спустя полчаса.
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