Важное 24 января 2024, 11:56 Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области — СМИ «112»: военный самолет Ил-76 рухнул под Белгородом РИА «Новости»

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Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным СМИ, самолет мог упасть в районе хутора Кривого. Дополнительных данных о крушении нет.

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Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал о «происшествии в Корочанском районе», но не уточнил детали.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС», — передал он.

Гладков добавил, что изменил рабочий график и выехал в район. Подробности он пообещал сообщить позже.

Ранее в Белгороде запустили оповещение о ракетной опасности. Жителей просили спуститься в укрытие или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тревогу отменили спустя полчаса.