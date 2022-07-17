facebook_pixel
    17 июля 2022, 12:05

    Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке

    «112» опубликовал кадры с места крушения вертолета Robinson на Камчатке

    Антон Ишбульдин

    Обгоревшие обломки вертолета Robinson, разбившегося на Камчатке, попали на видео. Снятые с воздуха кадры опубликовал Telegram-канал «112».

    Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке

    Вертолетом управлял пятикратный чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский. Вместе с ним на борту воздушного судна находились еще два человека. По данным МЧС, никто не выжил. Обломки вертолета обнаружили сегодня, 17 июля, в 13 километрах от вулкана Узон.

    Пиар-директор погибшего биатлониста Алексей Кузяшин рассказал, что тот завершил спортивную карьеру. После этого он окончил училище и сосредоточился на полетах.

    Вертолет Robinson вылетел накануне из долины Узон и направился в село Мильково. В назначенное время он не вышел на связь, после этого на Камчатке организовали поисковую операцию.