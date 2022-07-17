Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке

Обгоревшие обломки вертолета Robinson, разбившегося на Камчатке, попали на видео. Снятые с воздуха кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Вертолетом управлял пятикратный чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский. Вместе с ним на борту воздушного судна находились еще два человека. По данным МЧС, никто не выжил. Обломки вертолета обнаружили сегодня, 17 июля, в 13 километрах от вулкана Узон.

Пиар-директор погибшего биатлониста Алексей Кузяшин рассказал, что тот завершил спортивную карьеру. После этого он окончил училище и сосредоточился на полетах.

Вертолет Robinson вылетел накануне из долины Узон и направился в село Мильково. В назначенное время он не вышел на связь, после этого на Камчатке организовали поисковую операцию.