МЧС подтвердило гибель всех пассажиров вертолета Robinson на Камчатке

Никто из пассажиров частного вертолета Robinson не выжил при крушении на Камчатке. Это информацию подтвердили в МЧС. Заявление представителей ведомства процитировал ТАСС.

«Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля. К сожалению, при крушении никто не выжил», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что пропавший самолет нашли в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. Спасатели изучили свыше полутора тысяч квадратных метров. На данный момент все поиски прекращены.

Помимо спасателей, к изучению возможной зоны крушения Robinson привлекли экипажи вертолетов территориального центра медицины катастроф и Камчатского авиационного предприятия со спасателями региональной поисково-спасательной базы. Также на частном воздушном транспорте зону аварии исследовали волонтеры.

На борту Robinson находились три человека. За штурвалом был пятикратный чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский.