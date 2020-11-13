Появилось видео момента аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Момент аварийной посадки Ан-124 в аэропорту Новосибирска засняли из диспетчерской вышки. Видео появилось в социальных сетях.

Еще в воздухе от самолета, по словам очевидцев, начали отлетать куски. Крупные фрагменты воздушного судна рухнули на строительные площадки.

В небе Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр», летевший в Вену без груза, провел всего две минуты, после чего командир экипажа запросил аварийную посадку. Борт приземлялся в аэропорту Толмачево.

По данным Росавиации, у самолета были проблемы с двигателем. Об идущем из него дыме рассказывали и очевидцы. При заходе на посадку самолет развернулся, накренившись на левый борт, и пошел на снижение.

В итоге транспортник выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив крылья и шасси. Экипаж не сумел его удержать в пределах ВПП. На борту Ан-124 находились 14 человек. Никто из них не пострадал.

Следствие проверит обстоятельства случившегося по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.