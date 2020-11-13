Появилось видео захода на аварийную посадку Ан-124 в Новосибирске

Ан-124 выкатился за пределы ВВП в Новосибирском аэропорту Толмачево во время аварийного приземления. В Сети появилось видео захода самолета на посадку. Следователи начали проверять обстоятельства ЧП.

На кадрах видно, как самолет разворачивается, накренившись на левый борт, и снижается.

Следователи начали проверку аварийной посадки Ан-124 по части первой статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России.

Тяжелый дальний транспортный самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел из Новосибирска в Вену в 12:08 (08:08 по московскому времени). Через две минуты он аварийно сел в аэропорту вылета, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 200 метров и повредил шасси и крылья. В Росавиации сообщили о проблемах с двигателем.