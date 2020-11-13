Очевидцы рассказали, что Ан-124 начал разрушаться еще в полете

«Над площадкой пролетел самолет, у которого было видно дымящийся правый двигатель. После этого на площадке обнаружены упавшие фрагменты. Далее самолет пролетал над стройплощадкой производственно-торговой компании Mars — туда упали фрагменты гораздо крупнее», — сообщил агентству очевидец со стройплощадки завода PepsiCo.

В службе безопасности Mars подтвердили, что крупные фрагменты самолета рухнули на строящийся склад рядом с местом, где компания арендует помещения. По информации собеседника, это склад торговой сети «Лента».

Тяжелый транспортный самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел из Новосибирска в Вену и аварийно сел через две минуты после взлета. Он на 200 метров выкатился за пределы ВПП и повредил крылья и шасси. Следователи начали проверять обстоятельства ЧП по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».