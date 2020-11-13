Ан-124 выкатился за пределы ВПП в новосибирском аэропорту

В Новосибирске Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Транспортник принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр».

ЧП произошло в аэропорту Толмачево. Пресс-секретарь воздушной гавани Ирина Шавшина подтвердила случившееся в беседе с «360».

«Работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет», — сказала она.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, владельцем самолета является авиакомпания «Волга-Днепр»..

По информации «Интерфакса», самолет вылетел без груза в Вену. Когда он уже поднялся в воздух, командир запросил аварийную посадку: на борту отказала система радиосвязи.

«Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров», — уточнил собеседник агентства. На борту Ан-124 находились 14 человек. У самолета частично разрушены шасси и крылья.

Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 разработали в ОКБ имени О. К. Антонова. Компоненты для него производили сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других бывших республиках СССР.