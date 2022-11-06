Появилось видео из сгоревшего кафе «Полигон» в первые минуты пожара | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 14:20 Появилось видео из сгоревшего кафе «Полигон» в первые минуты пожара

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В Сети появилось видео начала пожара в костромском кафе «Полигон». Кадрами с места происшествия поделился RT.

На записи видно, что в помещении начал распространяться дым. Посетители впали в панику и устроили давку. Молодые люди толкали друг друга и спешили пробраться к выходу из кафе.

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Все случилось ночью 5 ноября. По предварительным данным, один из посетителей кафе выстрелил из охотничьей ракетницы. Из-за нее загорелся потолок, затем пламя быстро перекинулось на остальную площадь. На место прибыли спасатели. Вместе с неравнодушными горожанами они вывели около 250 человек. Жертвами пожара стали 13 посетителей «Полигона».

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Накануне вечером СК сообщил об опознании тел 12 погибших. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства пожара. Эксперты изъяли элементы электропроводки и другие предметы, которые следует направить на экспертизу. В воскресенье СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностными лицами. По мнению правоохранителей, к пожару привело отсутствие контроля и проведения проверок в заведении.