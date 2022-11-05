СК сообщил об опознании тел 12 погибших при пожаре в кафе «Полигон» | 360°

05 ноября 2022, 22:50
СК сообщил об опознании тел 12 погибших при пожаре в кафе «Полигон»
СК России: опознаны тела 12 погибших при пожаре в костромском кафе «Полигон»
Специалисты опознали тела 12 из 13 погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, сообщили в пресс-службе СК России. В ведомстве добавили, что продолжают расследование дела.
«На данный момент опознаны тела 12 погибших», — говорится в заявлении.
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В СК рассказали, что следователи изъяли элементы проводки и ряд других вещей, которые будут исследовать эксперты. По данным ведомства, собственника здания уже установили и допросили. Специалисты продолжают допрашивать потерпевших и свидетелей, а также назначили проведение необходимых судебных экспертиз.
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СУ СК по Костромской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть двух и более лиц.
Пожар произошел в кафе в ночь на 5 ноября. В результате возгорания погибли 13 человек. Власти региона объявили 7 ноября днем траура по жертвам трагедии.
Ранее выживший при пожаре житель Костромы Андрей Кузьмин рассказал, как смог выбить дверь и помочь выйти на улицу заблокированным в здании посетителям.
СК РФ
Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
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