Появилось видео из сгоревшего кафе «Полигон» в Костроме | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 16:12 Появилось видео из сгоревшего кафе «Полигон» в Костроме Видео «360»: здание кафе «Полигон» в Костроме практически полностью выгорело изнутри

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На месте пожара в костромском кафе «Полигон» продолжают работать представители экстренных служб. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, внутри заведения выгорело практически все. От перегородок остались обугленные каркасы, местами нет потолка и крыши, все вокруг в саже. Частично уцелела лишь барная стойка.

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Снаружи продолжают дежурство автоцистерны с водой. Возле здания кафе разложены пожарные шланги, а территорию вокруг заведения оцепили сигнальными лентами. От здания продолжает подниматься дым.

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Телеканал "360"

Пожар в костромском кафе «Полигон» случился в ночь на субботу. По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что один из посетителей воспользовался пиротехникой. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 250 человек. На данный момент известно как минимум о 15 жертвах ЧП.

Спустя несколько часов полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге «Полигона». По словам юриста Александра Арутюнова, костромичу может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.