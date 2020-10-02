Появилось видео драки Пашаева с облившим его фекалиями молодым человеком
На Пашаева напали перед пресс-конференцией, на которой он обещал назвать заказчика дела актера Михаила Ефремова. Юрист сравнил поступок молодых людей с покушением. Облили его с криком: «Это за вчерашнее высказывание!» Имя одного из них юрист вычислил по выпавшему документу и предложил назвать заказчиков.
Свой поступок парни объяснили случайностью. Они заявили, что хотели вручить термос Пашаеву «за неприкрытую ложь». Тот, кто нес емкость, поскользнулся и якобы нечаянно вылил «некоторое количество содержимого» на юриста.
После нападения на Эльмана Пашаева полиция начала проверку. Правоохранители устанавливают личности борцов за правду.
Сам бывший адвокат уверен, что его хотят привлечь к уголовной ответственности. Предприниматель Анзор Псуноков заявил, что дал Пашаеву в долг 2,7 миллиона рублей на сделку с недвижимостью, которые юрист присвоил себе.