Появилось видео драки Пашаева с облившим его фекалиями молодым человеком

Бывший адвокат Эльман Пашаев продемонстрировал впечатляющие навыки борьбы. Он подсечками несколько раз повалил одного из молодых людей, которые облили его фекалиями возле здания редакции «360» на Зубовском бульваре.

На Пашаева напали перед пресс-конференцией, на которой он обещал назвать заказчика дела актера Михаила Ефремова. Юрист сравнил поступок молодых людей с покушением. Облили его с криком: «Это за вчерашнее высказывание!» Имя одного из них юрист вычислил по выпавшему документу и предложил назвать заказчиков.

Свой поступок парни объяснили случайностью. Они заявили, что хотели вручить термос Пашаеву «за неприкрытую ложь». Тот, кто нес емкость, поскользнулся и якобы нечаянно вылил «некоторое количество содержимого» на юриста.

После нападения на Эльмана Пашаева полиция начала проверку. Правоохранители устанавливают личности борцов за правду.

Сам бывший адвокат уверен, что его хотят привлечь к уголовной ответственности. Предприниматель Анзор Псуноков заявил, что дал Пашаеву в долг 2,7 миллиона рублей на сделку с недвижимостью, которые юрист присвоил себе.