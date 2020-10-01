СМИ: полиция начала проверку после нападения на адвоката Пашаева
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности напавших на адвоката», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Пашаев утром 1 октября приехал на телеканал «360» на интервью. Возле здания редакции на Зубовском бульваре на него напали и облили фекалиями. Злоумышленник пустился наутек и выронил удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Адвокат документ подобрал. Теперь он знает, кто это сделал.
«Нападение совершил Илья И. У меня есть его документы. Он выронил их. Мой совет: подойди ко мне, расскажи, кто является заказчиком. Это самый лучший выход», — рассказал Пашаев и добавил, что запугать его невозможно.
Эльман Пашаев защищал Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы. Дело было резонансным: адвокат и его подзащитный во время заседаний делали неоднозначные заявления, в суд приходили странные свидетели. Пресненский суд Москвы отправил Ефремова за решетку на восемь лет.