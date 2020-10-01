СМИ: полиция начала проверку после нападения на адвоката Пашаева

Полицейские проверят обстоятельства нападения на адвоката Эльмана Пашаева возле редакции «360», куда он приехал на интервью. Личности злоумышленников сейчас устанавливают.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности напавших на адвоката», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пашаев утром 1 октября приехал на телеканал «360» на интервью. Возле здания редакции на Зубовском бульваре на него напали и облили фекалиями. Злоумышленник пустился наутек и выронил удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Адвокат документ подобрал. Теперь он знает, кто это сделал.

«Нападение совершил Илья И. У меня есть его документы. Он выронил их. Мой совет: подойди ко мне, расскажи, кто является заказчиком. Это самый лучший выход», — рассказал Пашаев и добавил, что запугать его невозможно.

Эльман Пашаев защищал Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы. Дело было резонансным: адвокат и его подзащитный во время заседаний делали неоднозначные заявления, в суд приходили странные свидетели. Пресненский суд Москвы отправил Ефремова за решетку на восемь лет.