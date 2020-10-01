«Дана команда, чтобы меня закрыли»: Пашаев рассказал о предстоящей очной ставке

Бывший адвокат Эльман Пашаев во время стрима на телеканале «360» рассказал, что 1 октября его ждет очередная, четвертая по счету очная ставка с предпринимателем Анзором Псуноковым. Тот хочет, чтобы экс-защитника Михаила Ефремова привлекли к уголовной ответственности.

«Сейчас в УВД Арбат будет очная ставка в Псуноковым. Уже четвертая очная ставка, мы никак не можем закончить. Ни на один вопрос он еще конкретно не ответил. Он же потерпевший. Я говорю: „Почему ты на вопросы не отвечаешь?“ Только [он] сразу говорит: „Пашаев мне угрожает“. Если я вопрос задаю — „Пашаев оказывает на меня психологическое давление“», — поделился эмоциями Пашаев.

Адвокат добавил, что Следственный комитет назначил экспертизу по расписке. Он на этот счет ничего против не имеет. По его мнению, главное, чтобы обошлось без фальсификаций.

«Дана команда, чтобы меня закрыли. Псуноков, верни долг. Ну вычти 2,5 млн рулей, остальные деньги верни», — попросил Пашаев.

Он добавил, что эту сумму бизнесмен ему должен за те два года работа, что он защищал предпринимателя и его супругу.

В конце августа в ОМВД «Арбат» состоялась очная ставка Пашаева и Псунокова. Последний говорил, что юрист представлял интересы его семьи. Предприниматель утверждает, что в 2007 году адвокат убедил его дать ему в долг 2,7 миллиона рублей на сделку с недвижимостью. Но в итоге якобы оказалось, что защитник присвоил все деньги клиента себе. После этого было открыто уголовное дело, где Пашаев проходил в качестве свидетеля. Однако бизнесмен сейчас настаивает на том, чтобы адвоката привлекли к уголовной ответственности. Об этом написал ТАСС.

Сам Пашаев говорит, что не должен денег Псунокову. Наоборот у него есть документы, говорящие о том, что по той сделке он должен был получить 750 тысяч долларов. Юрист подчеркнул, что Псуноков оговорил его. По словам юриста, бизнесмен к тому же уже несколько раз менял показания о месте передачи денег и сумме ущерба.

Экс-защитник Ефремова добавил, что в данный момент в отношении жены предпринимателя продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве.