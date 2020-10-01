Напавшие на Эльмана Пашаева объяснились

Один из участников объяснил, что не хотел повредить имущество господина Пашаева или нападать на него.

«Нашей целью было вручение термоса с фекалиями за его неприкрытую ложь, как он ее преподносит. Когда я шел, чтобы вручить этот „Оскар“ господину Пашаеву, я поскользнулся на ступеньке и действительно некоторое количество содержимого попало на него», — пояснил один из участников.

Второй участник отметил, что не нужно молчать, когда видишь неприкрытую ложь. Но при этом отметил, что действовать надо в рамках закона. Сейчас личности борцов с ложью устанавливает полиция.

Сам Пашаев назвал нападение «покушением». Он отметил, что молодой человек напал на него с криком: «это за вчерашнее высказывание». Личность одного из молодых людей юрист установил по выпавшим документам. Молодого человека зовут Илья. Пашаев предложил ему связать с ним и назвать имя того, кто его заказал.