Происшествия 21 июня 2023, 04:00 Появились новые спутниковые снимки почти исчезнувшего Каховского водохранилища «РВ» показала спутниковые снимки почти исчезнувшего Каховского водохранилища Pxhere

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Спутниковые снимки почти исчезнувшего после частичного разрушения гидроэлектростанции Каховского водохранилища опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВСУ атаковали Каховскую ГЭС в начале июня.

«Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — указано в публикации.

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По данным авторов канала, на новых кадрах до и после можно увидеть, что водохранилище практически пересохло.

Согласно информации экстренных служб, число погибших в результате масштабного подтопления в Херсонской области увеличилось до 38. Также 115 человек попали в больницу с различными травмами и с переохлаждением.

После нападения на Каховскую ГЭС жителей многих населенных пунктов Херсонской области стали эвакуировать. Накануне стало известно, что более 1600 человек уже получили выплаты от властей. Общая сумма составила 16,3 миллиона рублей.

Накануне в пресных водоемах Николаевской области обнаружили возбудитель холеры, после вспышки на Украине заболевание может дойти до России.