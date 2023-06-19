Общество 19 июня 2023, 17:53 Россиян предупредили о риске холеры после подрыва Каховской ГЭС Онищенко предупредил о риске вспышки холеры в России из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС РИА «Новости»

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После разрушения дамбы Каховской ГЭС в пресных водоемах Николаевской области обнаружили возбудитель холеры, после вспышки на Украине заболевание способно дойти до России. Об этом «Радио 1» заявил доктор медицинских наук и эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, распространение холеры в регионе возможно пресечь только совместной работы с Всемирной организацией здравоохранения.

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«Это только начало. Если на этих территориях зафиксируют заболеваемость, то она рано или поздно перекинется на нашу сторону. В точках риска необходим строгий мониторинг, необходимо выявление больных и закрытие пляжей при малейшей необходимости», — сказал доктор наук.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России Игорь Кириллов отметил, что из-за подтопления ряда территорий и населенных пунктов Херсонской области есть риск появления очагов заболеваний, передаваемых комарами, в том числе лихорадки Западного Нила.