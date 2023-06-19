Общество 19 июня 2023, 10:12 Более полутора тысяч жителей Херсонской области получили выплаты на 16,3 миллиона рублей ТАСС: более 1600 жителей Херсонской области получили выплаты на 16,3 миллиона рублей

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Свыше 1600 человек из Херсонской области получили материальную помощь от властей региона после взрыва Каховской ГЭС и подтоплений. Общий размер выплат составил 16,3 миллиона рублей в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

«Материальную помощь уже получили 1635 человек на общую сумму 16 миллиона 350 тысяч рублей», — заявил собеседник агентства.

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Он добавил, что в течение последних суток 135 пострадавших в общей сложности получили 1 миллион 350 тысяч рублей. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, в котором говорилось о выплатах пострадавшим от ЧС жителям региона.

Нападение на Каховскую ГЭС произошло в начале июня. В результате нее многие населенные пункты Херсонской области оказались в воде. По последним данным, от последствий взрыва на гидроэлектростанции погибли 35 человек.