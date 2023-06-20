Происшествия 20 июня 2023, 10:25 Число жертв подтоплений в Херсонской области возросло до 38 ТАСС: число жертв подтоплений в Херсонской области возросло до 38 Pxhere

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Число погибших в результате масштабного подтопления в Херсонской области увеличилось до 38. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По последним данным, жертвами стали 38 человек», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, 115 человек госпитализировали с различными травмами и с переохлаждением. Подтопление региона произошло в результате нападения на Каховскую ГЭС.

Жителей многих населенных пунктов Херсонской области после этого стали эвакуировать. Накануне стало известно, что более 1600 человек получили выплаты от властей. В общей сложности речь идет о 16,3 миллиона рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Тем временем администрация Новокаховского городского округа сообщила в своем Telegram-канале об обстреле ВСУ населенных пунктов, находящихся на левобережной части Херсонской области. Противник ночью атаковал Каховку, Новую Каховку, Великие Лептихи, Голую Пристань.