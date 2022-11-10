10 ноября 2022, 00:49
Появились новые кадры с места ДТП с автомобилем Стремоусова
Фото поврежденного автомобиля замглавы Херсонской области Стремоусова появились в Сети
Новые кадры с места ДТП, в котором погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, появились в Telegram-каналах. Фотографии сделаны в дневное время суток.
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На снимках запечатлена работа правоохранителей на месте происшествия. Также показаны повреждения автомобиля, в котором в момент аварии находился замглавы Херсонской области.
Внедорожник Стремоусова попал в ДТП под Геническом. Жители региона любили чиновника, а коллеги запомнили его как перспективного руководителя и человека. Стремоусова назвали настоящим патриотом и борцом за русских людей.
Предполагаемым виновником ДТП журналисты назвали водителя грузовика, который совершил опасный маневр. Внедорожник Стремоусова попытался уйти от столкновения, но находящийся за рулем мужчина не смог справиться с управлением. В результате у автомобиля чиновника оторвало бронекапсулу от шасси. Кириллу Стремоусову было 46 лет. У него осталась беременная жена и пятеро детей.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Погиб Кирилл Стремоусов
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