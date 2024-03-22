Происшествия 22 марта 2024, 23:53 Появились кадры тушения пожара в Crocus City Hall с вертолета

Читать 360tv в

Кадры тушения пожара в торговом центре Crocus City Hall с вертолета появились в распоряжении «360». На месте работают два пожарных спецборта.

Два вертолета МЧС России сбрасывают воду на горящее здание. В ведомстве сообщили, что к вылету готовится третий борт.

Реклама

На кадрах видно, как машина сбрасывает тонны воды на кровлю Crocus City Hall.

Пожар распространился на весь фасад здания. Остекление выбило волной огня. Слышны взрывы при разрушении конструкций от огня. Площадь пожара составляет 12,9 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается.