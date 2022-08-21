«На дороге лежала женщина». Очевидец рассказал о взрыве автомобиля под Одинцовом

Автомобиль взорвался и загорелся у поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Как рассказал «360» один из очевидцев, рядом с машиной лежала женщина.

«Было видно дым из-за деревьев. Мы думали сначала, что в автосервисе взрыв произошел. Вышли посмотреть, дошли до перекрестка и увидели огонь. Женщина бегала, мужчины бегали туда-сюда, машины останавливались. По всему перекрестку валялись запчасти от машины», — сказал мужчина.

Он добавил, что сразу не увидел, а потом заметил лежащую на дороге женщину. На место приехала аварийная служба. После осмотра сотрудники сообщили, что пострадавшая скончалась.

«Потом сразу же подъехала пожарная бригада, которая начала тушить огонь. Я прошел чуть дальше и увидел, что там горела машина», — рассказал местный житель.

Ранее правоохранители оцепили место взрыва автомобиля. Они сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. На кадрах с места взрыва было видно, что загорелся белый внедорожник Land Cruiser Prado.