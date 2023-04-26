Эксклюзив 26 апреля 2023, 18:56 Появились кадры с места падения МиГ-31 в Мурманской области Специалисты добралась до упавшего в Мурманской области истребителя МиГ-31 Телеканал «360»

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Потерпевший крушение во время тренировочного полета сверхзвуковой истребитель Миг-31 упал в озеро в Мурманской области. Об этом свидетельствуют первые кадры с места происшествия, которые оказались в распоряжении «360».

На опубликованном кадре видно разбитый лед на водоеме и поднимающийся небольшой дым. По словам источника «360» специалисты уже добрались до места крушения самолета. По предварительным данным, речь идет об озере Имандра рядом с поселком Риж-Губа в районе Мончегорска.

На опубликованном очевидцами видео момента крушения самолета можно увидеть, что истребитель загорелся в воздухе. Пилоты отвели МиГ-31 подальше от жилых домов и катапультировались.

Экипаж спасатели нашли около садового товарищества, куда вызвали бригаду медиков. Врачи забрали пилотов в больницу, где их состояние оценили как тяжелое.

В министерстве обороны России подчеркнули, что угрозы жизни пилотам самолета нет, а сам борт потерпел крушение в безлюдном месте.