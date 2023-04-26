Важное 26 апреля 2023, 17:51 Военный самолет разбился в Мурманской области Baza: истребитель Миг-31 упал в озеро в Мурманской области РИА «Новости»

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Сверхзвуковой истребитель Миг-31 потерпел крушение во время полета в Мурманской области. Как сообщил Telegram-канал Baza, борт упал в озеро в поселке Риж-Губа. Оба летчика успели катапультироваться.

По данным издания, экипаж отвел самолет от жилых домов и только потом покинул несущийся к земле борт. Судя по опубликованным в сети видеокадрам, истребитель загорелся в воздухе, после чего начал падать.

Выдвинувшийся к летчикам отряд спасателей нашел их живыми возле садового товарищества «Березка». Но для них вызвали бригаду медиков. Жизни экипажа военного самолета ничто не угрожает.

Падение истребителя МиГ-31 подтвердили в Министерстве обороны. В ведомстве подчеркнули, что нештатная ситуация произошла во время учебного полета в Мурмарнской области.

«Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — привело слова ведомство РИА «Новости».

Причины крушения в Минобороны пока не назвали.