Важное 26 апреля 2023, 18:00 Минобороны подтвердило аварию с МиГ-31 в Мурманской области Минобороны: экипаж МиГ-31 не пострадал при аварии в Мурманской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Аварию с участием истребителя МиГ-31 в Мурманской области подтвердили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что жизни пилотов ничто не угрожает — оба пилота катапультировались.

По данным министерства, самолет выполнял учебный полет. При аварии МиГ-31 упал в безлюдном месте. Летчиков оперативно эвакуировали на борту вертолета поисково-спасательной службы.

Реклама

«Их жизни и здоровью ничто не угрожает», — подчеркнули в Минобороны.

По данным источника Telegram-канала Baza, пилоты смогли отвести самолет от жилых домов. Только после этого они покинули борт истребителя. Летчиков обнаружили возле садового товарищества «Березка».

Причины, которые привели к падению истребителя, пока неизвестны. Их установят позднее. На кадрах, которые распространила Baza, видно, что самолет загорелся в воздухе.