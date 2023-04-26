Происшествия 26 апреля 2023, 18:45 Состояние пилотов упавшего в Мурманской области МиГ-31 назвали тяжелым ТАСС: медики сообщили о тяжелом состоянии пилотов упавшего в Мурманской области МиГ-31 Скриншот видео

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Состояние пилотов упавшего в Мурманской области истребителя МиГ-31 врачи оценили как тяжелое. Об этом со ссылкой на медицинские службы региона сообщил ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что пилотов забрала прибывшая на место бригада скорой помощи и отвезла в больницу.

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«Пилотов самолета передали скорой помощи для госпитализации, их состояние оценивается как тяжелое», — заявил представитель медицинских служб Мурманской области.

Выполнявший тренировочный полет сверхзвуковой истребитель Миг-31 загорелся в воздухе и начал терять высоту. Пилоты отвели падающий борт подальше от жилых домов и катапультировались. По неподтвержденным данным, самолет упал в озеро рядом с поселком Риж-Губа в районе Мончегорска.

В Минобороны России подчеркнули, что самолет потерпел крушение в безлюдном месте. Угрозы жизни для летчиков нет, так как они вовремя покинули падающий борт. Экипаж истребителя нашла группа спасателей около садового товарищества «Березка» и вызвала на место бригаду медиков.