Эксклюзив 27 ноября 2023, 16:17 Появились кадры из Севастопольского аквариума, в котором погибли рыбы Появились первые кадры из Севастопольского аквариума, обитатели которого погибли

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В Севастопольском аквариуме в результате шторма погибли рыбы. Кадры из подтопленного здания появились в распоряжении «360».

Судя по видео, вода стекала буквально с потолка. Она лилась мощным потоком. Помещения здания подтопило. Вода поднялась почти до уровня дверных ручек. Сотрудники расставили по территории помещения тазы, чтобы вода с крыши не стекала на пол.

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Как сообщал РИА «Новости» собственник и директор аквариума Юрий Кравцов, обитатели Севастопольского аквариума погибли из-за термального удара. Холодная вода проникла в исторический зал, который находится со стороны Черного моря, затопив его. Там находились до 50 видов 800 тропических пресноводных животных с четырех континентов. В результате подтопления погибли 11 панцирных щук и большие пираньи.

По словам Кравцова, поврежденные залы удастся восстановить не раньше апреля следующего года. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате затопления третьего зала погибли более 500 обитателей.

В Крыму и на Кубани прошли сильнейшие шторм и ураган. Президент Владимир Путин поручил правительству помочь в ликвидации последствий.